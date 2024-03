Steven Spielberg foi um dos muitos espectadores de "Dune – Duna: Parte Dois" e fez muitos elogios quando se juntou com o seu realizador, Denis Villeneuve, num recente episódio do podcast "DGA’s Director’s Cut".

"Este é realmente um épico visual e também está repleto de personagens profundamente desenhadas. No entanto, o diálogo é muito esparso quando se olha proporcionalmente para a duração do filme. É grande cinema. Os planos são tão pictóricos, mas não há um ângulo ou um único enredo que seja pretensioso... fizeste um dos filmes de ficção científica mais brilhantes que já vi”, disse o lendário cineasta de filmes do género clássicos como "Encontros Imediatos do Terceiro Grau" e "E.T.".

Uma cena destacou-se: a de Paul (Timothée Chalamet) a montar pela primeira vez um verme da areia.

"Há um grande desejo por água neste filme. Apesar de toda a areia que tens neste filme, é realmente sobre água - as águas sagradas pelas se anseia; prados verdes e a água azul da vida. Filmaste o deserto para parecer um oceano, um mar. Os vermes da areia eram como serpentes marinhas e aquela cena [de Paul] a surfar no verme da areia é uma das melhores coisas que já vi", elogiou.

No início do podcast, Spielberg disse a Villeneuve que ele pertencia num grupo restrito de grandes realizadores do género fantástico que construíram mundos, começando por citar Georges Méliès antes de indicar Walt Disney, Stanley Kubrick, Ray Harryhausen, George Lucas, Federico Fellini, Tim Burton, Wes Anderson, Peter Jackson, James Cameron, Christopher Nolan, Ridley Scott e Guillermo del Toro.

"A lista continua, mas não é assim tão longa, e acredito profunda e fervorosamente que és um dos seus novos membros", destacou Spielberg.