Alguns anos antes de "Avatar", Sam Worthington foi um dos atores que fez testes para ser James Bond após o adeus de Pierce Bronan.

Na altura, o ator australiano encaixava no perfil físico do papel e nos outros requisitos: tinha cerca de 28 anos e era pouco conhecido fora do seu país, onde mostrara o seu talento nos filmes "Bootmen" (2000), "Dirty Deeds" (2002) e "Somersault" ("Salto Mortal" em Portugal, de 2004).

Passados quase 20 anos, o ator confirmou que entrou na corrida e fez um teste "horrível" para Martin Campbell, que acabaria por ser o realizador de "007: Casino Royale", com o eleito Daniel Craig em 2006.

O problema, confirmou, é que conseguia lidar com o elemento mortífero da personagem, mas não a sua confiança e a capacidade de sedução.

Em várias entrevistas, o produtor Michael G. Wilson confirmou que todos os potenciais candidatos fazem uma cena específica do segundo filme, "From Russia With Love", de 1963 ["007 - Ordem para Matar" em Portugal"]: aquela em que o Bond em tronco nu (Sean Connery) encontra a agente soviética Tatiana Romanova (Daniela Bianchi) deitada na sua cama apenas com um colar gargantilha.

"Entrei, há uma rapariga na cama, tinha de a seduzir. Eu conseguia fazer a parte letal de Bond... simplesmente não conseguia fazer o charme. Não conseguia seduzi-la. O fato não encaixava", contou Sam Worthington no programa de rádio australiano "Fitzy and Wippa".

Mas o ator também recorda que tentou um sotaque britânico para evitar ser "o próximo George Lazenby", referindo-se ao único compatriota a interpretar Bond e só num filme, "007 - Ao Serviço de Sua Majestade" (1969).

"Tentei fazer um sotaque britânico. Disse-lhes que queria usar o 'smoking' branco como o Roger Moore. Queria trazer de volta os golpes de kung fu, e eles olharam para mim como se fosse doido", contou.

Sem surpresa, a experiência correu mal e comparou-a a um dos piores sotaques registados num filme na história do cinema: "Foi horrível... eu parecia o Dick Van Dyke de 'Mary Poppins'. Recordo-me do Martin dizer 'Faz apenas a tua voz normal, está tudo bem'".