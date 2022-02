Uma Thurman esfriou o entusiasmo dos fãs de "Kill Bill" em relação a um terceiro filme sobre Beatrix "A Noiva" Kiddo.

Lançados nos cinemas em 2003 e 2004, os dois volumes de "Kill Bill — A Vingança" abordavam a vingança de uma mulher (Thurman) contra os camaradas de armas que a deixaram às portas da morte durante um tiroteio no seu próprio casamento. No elenco faziam ainda parte David Carradine, Vivica A. Fox, Michael Madsen, Lucy Liu e Daryl Hannah.

Praticamente desde essa altura que se fala de um "Kill Bill Vol. 3" e o próprio Quentin Tarantino tem alimentado essa esperança sempre que a inevitável pergunta surge em entrevistas.

Logo a seguir à estreia do "Vol. 2", o realizador até contou que uma eventual sequela ao seu quarto filme andaria à volta de A Noiva lutar contra a vingança da filha da sua última vítima, Vernita Green (Vivica A. Fox).

Mas apesar do realizador ter dito no final de 2019 que tinha jantado com Uma Thurman e existia uma ideia "que poderia ser interessante" sobre "o que aconteceu à Noiva desde essa altura e o que quero fazer", três anos depois a própria atriz não se mostra muito otimista sobre um novo filme.

"Realmente, não vos consigo dizer nada sobre isso. Isto é, tem sido discutido ao longo dos anos. Existiu uma intenção concreta sobre isso acontecer, mas foi há muito tempo", revelou Uma Thurman no programa "The Jess Cagle Show".

"Não vejo isso imediatamente no horizonte. Detesto desiludir as pessoas. Toda a gente deseja que fosse o caso, mas acho que não está imediatamente no horizonte", acrescentou.

A Tarantino também já não restam muitas oportunidades para "Kill Bill Vol. 3" se cumprir a vontade de se retirar do cinema para se dedicar à literatura e ao teatro após fazer dez filmes: o mais recente da carreira, "Era uma Vez em... Hollywood", de 2019, foi o nono.