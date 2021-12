Aproveitando a gigantesca onda de popularidade de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa", o mesmo estúdio lançou esta quinta-feira um novo trailer de "Uncharted", com Tom Holland e Mark Wahlberg.

O filme é uma adaptação dos videojogos, mas também uma prequela dos mesmos, inspirado por partes de "Uncharted 3: Drake’s Deception" e "A Thief’s End", com o jovem ladrão desenrascado Nathan Drake (Holland) a ser recrutado pela primeira vez por Victor Sullivan (Wahlberg), o caçador de tesouros e homem de negócios que se tornará o seu sócio, amigo, mentor e figura paternal.

Com muita da dinâmica cómica do "se não se matarem antes um ao outro", as imagens mostram os heróis numa grande aventura para encontrar um grande tesouro perdido há 500 anos por Ferdinand Magellan, com perseguições a alta velocidade, pistas por decifrar para resolver e até caravelas nos céus, numa corrida pelo mundo com o implacável Moncada (Antonio Banderas), que acredita que ele e sua família são os herdeiros legítimos.

Tal como aconteceu com o primeiro trailer em outubro, os primeiros segundos começam com Mark Wahlberg a perguntar a Tom Holland se ele não é "novo demais para barman" e este retribui com um "não és velho demais para bailes de finalistas".

Trata-se de uma "inside joke": Hollywood andou a prometer a adaptação ao cinema do videojogo há tanto tempo que Mark Wahlberg chegou a ser o favorito para ser Nathan Drake.

Realizado por Ruben Fleischer ("Bem-vindo a Zombieland", "Venom") e ainda com Sophia Ali e Tati Gabrielle, "Uncharted" será exclusivo dos cinemas a partir de 17 de fevereiro de 2022.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.