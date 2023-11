Separados por décadas no cinema, Ralph Macchio e Jackie Chan vão juntar-se para o próximo filme da saga "Karate Kid".

A novidade foi dada pelo sempre jovem ator norte-americano (62 anos) e a lenda do cinema de ação de Hong Kong (69 anos) num vídeo divulgado na terça-feira, que não divulgou detalhes sobre a história mas também lançou um "casting" internacional para encontrar o próximo "Karate Kid" da saga.

O VÍDEO.

"Momento da Verdade" (1984)

O sempre jovem Ralph Macchio foi Daniel LaRusso, o discípulo de Mr. Miyagi (Pat Morita), nos filmes de 1984, 1986 e 1989, lançados em Portugal como "Momento da Verdade".

Seguiu-se um filme de 1994, "Karate Kid - A Nova Aventura", onde Miyagi treinava a futura vencedora de dois Óscares Hilary Swank.

A inclusão de Jackie Chan é a surpresa porque faz a ligação da saga original com a nova versão de "Karate Kid" lançada em 2010, onde foi Mr. Han, um mestre de Kung Fu que treinava o jovem Dre Parker (papel de Jaden Smith).

A estreia do novo filme está marcada para dentro de pouco mais de um ano: 13 de dezembro de 2024.

Anunciado oficialmente em setembro de 2022, o novo filme não tem relação com "Cobra Kai", pelo menos a confiar na palavra dos criadores da série que juntou com grande sucesso Daniel LaRusso e o seu rival rival Johnny Lawrence (William Zabka) para treinar uma nova geração.

Com a rodagem da sexta e última temporada prevista para arrancar no início de 2024, Ralph Macchio deverá estar muito ocupado com o universo "Karate Kid", 40 anos depois do primeiro filme.