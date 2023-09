"Vermelho, Branco e Sangue Azul" estreou-se em agosto na Amazon Prime Video e rapidamente chegou ao primeiro lugar do top do serviço de streaming em todo o mundo.

Esta semana, nas redes sociais, a plataforma revelou revelou um vídeo dos bastidores das gravações. Em menos de dois minutos, são revelados alguns dos bloopers que aconteceram durante as filmagens.

Veja o vídeo:

"Dois mundos diferentes e uma história de amor inesquecível...e muito (a)típica": é este o ponto de partida da aposta do serviço de streaming protagonizada por Taylor Zakhar Perez (de "A Banca dos Beijos 2 e 3) e Nicholas Galitzine ("Cinderela"), além de Uma Thurman ("Pulp Fiction", "Kill Bill").

A comédia romântica LGTBI+ conta com argumento e realização de Matthew López, dramaturgo da Broadway premiado com o Tony, e ainda com Clifton Collins Jr., Sarah Shahi, Rachel Hilson e Stephen Fry no elenco.

"Vermelho, Branco e Sangue Azul" acompanha Alex Claremont-Diaz, o filho da Presidente dos Estados Unidos, e o príncipe britânico Henry, que têm muito em comum - "beleza, carisma, popularidade internacional e desdém um pelo outro".

"Separados por um oceano, o problema que já dura há algum tempo não é assunto, até que um incidente desastroso - e muito público - num evento Real, se torna tema nos tabloides, criando problemas nas relações entre os Estados Unidos e o Reino Unido na pior altura possível", resume a Prime Video.

Com o objetivo de conter o problema, as famílias e os responsáveis obrigam os rivais a encenarem uma trégua. "Mas, inesperadamente a relação fria de Alex e Henry torna-se uma espécie de amizade e a fricção entre os dois cria algo mais profundo do que aquilo que poderiam ter imaginado", acrescenta o serviço de streaming.