O trabalho de João Maia com Sérgio Praia tem sido um fenómeno: agora com 245.705 espectadores, está em sexto lugar entre os filmes portugueses mais vistos desde 2004 na lista do ICA, ultrapassando "Corrupção" (231 mil espectadores em 2008-2009), "Call Girl" (233 mil em 2009-2010) e "Morangos com Açúcar - O Filme" (238 mil em 2012).

Em breve, ficará à frente de "Balas & Bolinhos - O Último Capítulo" (256 mil espectadores em 2012) e "Filme da Treta" (279 mil em 2006).

Mais difícil será chegar à terceira posição de "7 Pecados Rurais" (324 mil em 2013).

O ranking dos filmes portugueses é liderado pela nova versão de "O Pátio das Cantigas" (2015), de Leonel Vieira, com 606.907 espectadores, com "O Crime do Padre Amaro" (2005) em segundo lugar, com quase 381 mil.

"A Gaiola Dourada", de Ruben Alves e com Rita Blanco e Joaquim de Almeida, um fenómeno de bilheteira em 2013 com 761.113 espectadores, não entra nesta contabilidade por ser uma produção francesa.

