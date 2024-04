Várias pessoas ficaram feridas num acidente no set de um novo filme de Eddie Murphy, informou a Amazon MGM Studios na terça-feira.

O acidente ocorreu no set de "The Pickup", uma comédia sobre roubos, no último sábado, durante a rodagem de uma cena de ação.

"Infelizmente, a cena não correu como planeado e vários membros da equipa ficaram feridos", disse um porta-voz.

O estúdio "ainda está no processo de recolher informações sobre o que aconteceu e por quê", acrescentou, sem fornecer mais detalhes.

De acordo com o 'site' especializado Deadline, o acidente ocorreu num set de Atlanta, no estado americano da Geórgia.

Segundo uma notícia da Associated Press, uma carrinha 'travou' e bateu inesperadamente num carro, obrigando mesmo à hospitalização de duas pessoas e ferimentos que variam de hematomas a ossos partidos.

O filme é protagonizado por Murphy, Pete Davidson e Keke Palmer. No entanto, o incidente afetou a segunda unidade do filme, um termo da indústria que se refere às filmagens realizadas fora da produção principal.

As segundas unidades geralmente são responsáveis por filmar cenas perigosas e não costumam contar com a participação dos atores principais.

A cena de ação tinha sido ensaiada e "todas as precauções de segurança foram revistas antes e monitorizadas durante a rodagem", afirmou o estúdio.

"O bem-estar de toda a equipa e elenco é a nossa prioridade, e continuaremos a insistir nos mais elevados padrões de segurança da indústria durante a produção", acrescentou.