Um vídeo do especial do Dia das Bruxas, "Trick or Treat Scooby-Doo!", lançado no fim de semana, mostra Velma ruborizada e com as lentes dos óculos embaciadas quando encontra a vilã Coco Diablo.

"Ok, quem é que eu quero enganar? Sinto-me atraída, Daphne! O que é que faço? O que é que digo?", pergunta Velma à amiga noutra cena.

Os fãs de Scooby Doo, que começou como uma série de animação televisiva em 1969, especulavam há algum tempo que Velma não era nem heterossexual nem cisgénero, mas sim "queer". O novo filme põe fim às dúvidas.

Os produtores de vários filmes e séries da franquia comentaram em outras ocasiões a sexualidade de Velma Dinkley, mesmo quando não o explicitaram nos ecrãs. Em 2020, por exemplo, o produtor Tony Cervone publicou no Instagram uma foto de Velma e outra personagem feminina com a bandeira do arco-íris - símbolo do movimento pró-LGBTQIA+ - ao fundo.

"Deixámos nossas intenções tão claras quanto possível há dez anos", escreveu Cervone na legenda. "A maioria dos nossos seguidores perceberam. Àqueles que não, sugiro que vejam com mais atenção", prosseguiu.

O realizador do novo filme, Audie Harrison, disse à rádio pública NPR que não esperava que a saída do armário de Velma fosse tão "reveladora", e que ele procurava "representar de forma divertida a parte engraçada e desajeitada de uma atração adolescente". "Dito isso, sinto-me muito bem por fazer parte disso, de normalizar a representatividade, especialmente numa saga tão conhecida como Scooby-Doo!."

Os fãs comemoraram as notícias nas redes sociais. "MEU DEUS, VELMA LÉSBICA FINALMENTE OFICIAL NO FILME, VAMOOOOOOS", diz um tweet viral com mais de 230.000 gostos. "VAMOS, LÉSBICAS, #VELMA", celebrou outro fã no Twitter.