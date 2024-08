Winona Ryder tinha 14 anos quando se estreou no cinema com "Lucas" e agora, aos 52, nota uma diferença nos jovens atores que a deixa 'frustrada': não se interessam por filmes.

A atriz de filmes como "Os Fantasmas Divertem-se", "A Minha Mãe é Uma Sereia" (1990), "Eduardo Mãos de Tesoura", "Jovens em Delírio", "As Mulherzinhas" ou "Vida Interrompida", ganhou novas gerações de fãs com a série "Stranger Things" e mostrou em várias entrevistas ao longo dos anos que é uma cinéfila.

O amor de Winona Ryder pelo cinema esteve em claro destaque numa recente visita ao "armário" de filmes da Criterion Collection: o vídeo já teve mais de 1,4 milhões de visualizações desde 28 de agosto.

VEJA O VÍDEO.



Mas um recente perfil publicado no jornal Los Angeles Times a pretexto do novo filme "Beetlejuice Beetlejuice", citado pela revista Variety, destaca: "Ryder gosta de interagir com a nova geração de cinéfilos que a fazem lembrar de si mesma, contando-me com entusiasmo como o seu colega de elenco em 'Stranger Things', Finn Wolfhard, é obcecado por [ator] Elliott Gould. Ainda assim, ela fica frustrada quando há falta de curiosidade entre os seus colegas mais jovens".

“Não quero parecer tão desanimada. Há alguns que simplesmente não estão interessados ​​em filmes. Tipo, a primeira coisa que dizem é: ‘Quanto tempo é que dura?’”, conta.

A atriz não citou nenhum ator como exemplo, mas Millie Bobby Brown deu uma entrevista no início deste ano que se tornou viral sobre não ter o hábito de ver filmes.

“As pessoas vêm ter comigo e dizem: 'Precisas mesmo de ver este filme, mudaria a tua vida'. E eu respondo, ‘Quanto tempo é terei que ficar ali sentada?’ Porque o meu cérebro e eu nem gostamos de nos sentar para ver os meus próprios filmes”, contou.