"Posso mandar abaixo grande parte desta indústria", começou por escrever Bebe Rexha na sua conta no X, antigo Twitter, chamando a atenção dos fãs. A artista norte-americana atuou no passado fim de semana em Londres, num evento do Mês do Orgulho LGBTQI+

"Sinto-me frustrada e desprezada. Tenho estado calada há muito tempo. Não vi os sinais, apesar de as pessoas os trazerem sempre à baila. Eram tão óbvios", frisou a artista conhecida por temas como conhecida por temas como "I'm Good", com David Guetta,, "In The Name of Love" ou "Me, Myself & I" Na publicação, Bebe Rexha diz que lhe pediram para se calar: "Sempre que falei, mandaram-me calar. Fui castigada por esta indústria. Ou as coisas mudam ou começo a contar umas verdades". "Não estou zangada, estou triste. Estou a chorar desalmadamente no meu hotel em Londres. Há muito que me sinto deprimida. Dei muitas voltas por esta cidade, conheci fãs, e eles acenderam algo em mim", rematou a artista.