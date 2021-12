Dwayne Johnson rejeitou o convite público feito por Vin Diesel para regressar em "Velocidade Furiosa 10", descrevendo-o como um "manipulador" por ter usado os seus filhos e Paul Walker depois de ele lhe ter dito 'não' quando se encontraram pessoalmente.

Em novembro, Vin Diesel fez um apelo público nas redes sociais a Dwayne Johnson para que regresse no décimo "Velocidade Furiosa", ajudando a fazer do filme da despedida o melhor da saga.

"O mundo espera o final de 'Velocidade Furiosa 10'. Como sabes, os meus filhos referem-se a ti como 'Tio Dwayne' na minha casa. Não há uma época festiva que passe em que eles e tu não enviam felicitações... mas chegou o momento. O Legado aguarda. Há anos atrás, disse-te que iria cumprir a minha promessa ao Pablo [Paul Walker]. Jurei que nos esforçaríamos e manifestaríamos o melhor 'Fast' no final que é o 10! Digo isto com amor... mas precisas comparecer, não deixes o franchise, tens um papel muito importante a desempenhar. Hobbs não pode ser interpretado por mais ninguém. Espero que faças o que é preciso e cumpras o teu destino", escreveu o líder da alargada família Toretto no Instagram.

A resposta também pública chegou numa entrevista à CNN e com críticas porque os dois antes tinham chegado pessoalmente a um acordo.

"Fiquei muito surpreendido pela recente mensagem do Vin. Em junho passado, quando o Vin e eu nos ligámos sem ser nas redes sociais, disse-lhe diretamente - e em privado - que não voltaria para a franquia. Fui firme e ao mesmo tempo cordial com as minhas palavras e disse que sempre apoiaria o elenco e sempre torceria para que a franquia tivesse sucesso, mas que seria impossível eu voltar. Também conversei em privado com os meus parceiros na Universal [estúdio], que me deram muito apoio pois percebiam o problema", explicou Dwayne Johnson.

"A recente mensagem pública do Vin foi um exemplo da sua manipulação. Não gostei que ele tenha trazido os seus filhos para a mensagem, assim como a morte de Paul Walker. Deixe-os fora disso. Tínhamos falado sobre isso há meses e chegámos a um entendimento claro", continuou.

Velocidade Furiosa 6 (2013)

Apesar do mau-estar, Dwayne Johnson desejou o melhor para a equipa antes do décimo filme, a primeira de duas partes da despedida: "O meu objetivo sempre foi terminar a minha incrível jornada com essa incrível franquia 'Velocidade Furiosa' com gratidão e elegância. É uma pena que este diálogo público tenha turvado as águas. Apesar de tudo, estou confiante no universo 'Velocidade Furiosa' e na sua capacidade de consistentemente cumprir com o público, e realmente desejo aos meus ex-colegas de elenco e membros da equipa muita sorte e sucesso no próximo capítulo".

Johnson ajudou a renovar os filmes quando entrou em "Velocidade Furiosa 5" em 2011 como o agente especial Luke Hobbs, o antagonista de Dominic Toretto (Diesel), juntando-se no filme seguinte à alargada 'família'.

A animosidade veio a público em agosto de 2016, quando Dwayne Johnson partilhou nas redes sociais que alguns dos seus colegas de elenco não eram verdadeiramente profissionais e rapidamente se percebeu que o recado tinha como único destinatário Vin Diesel.

Apesar das tentativas que os dois fizeram ao longo dos anos para desvalorizar o desentendimento, Dwayne Johnson disse várias vezes publicamente este verão que não voltaria, preferindo virar a atenção para a 'spin-off' "Hobbs and Shaw" ao lado de Jason Statham.

Numa entrevista à Vanity Fair em outubro onde refletia sobre a inexistente relação entre os dois, Dwayne Johnson mostrou-se ainda arrependido de ter partilhado a desavença publicamente porque ia contra o seu ADN.

Confirmou ainda que a zanga se tornou tão séria que só concordou em regressar pela última vez em "Velocidade Furiosa 8" (2017) se os dois não partilhassem cenas (as que existem foram filmadas em separado): "Queria abrir mão do drama. Achei que era a melhor coisa a fazer. Para toda a gente".

Novamente realizado por Justin Lin, a primeira parte de "Velocidade Furiosa 10" tem estreia anunciada para 19 de maio de 2023.