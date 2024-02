Após ter chegado a insinuar que mais duas sequelas podiam estar a caminho, Vin Diesel promete agora um final épico para "Velocidade Furiosa".

"Acabei de terminar a nossa reunião rápida de fim de semana com os argumentistas e toda a equipa... dizer que a entusiasmo pelo nosso final foi incrivelmente poderoso é um eufemismo. Uau. Tão emocionante...", escreveu nas redes sociais para os seus muitos milhões de seguidores.

“Enquanto todos se encaminhavam para o fim de semana revigorados e entusiasmados, pensei em todos vocês… lembrei-me dos incontáveis ​​​​momentos em que o vosso entusiasmo e paixão se tornaram a força matriz por trás da nossa jornada criativa”, continua a mensagem.

"O vosso compromisso com a nossa saga teve um impacto único no seu sucesso e evolução... como diria minha filha mais nova, é profundo. Obrigado por serem a espinha dorsal desta saga global que, por vossa causa, transcende o ecrã. Este grande final não é apenas um final; é uma celebração da incrível família que construímos juntos. Espero deixá-los orgulhosos!", concluiu.

Estas são as primeiras novidades sobre a saga desde que uma antiga assistente apresentou queixa contra Vin Diesel por agressão sexual a poucos dias do Natal, o que originou dúvidas sobre o seu envolvimento no que será a "Parte Dois" e última de "Velocidade Furiosa X".

Asta Jonasson acusa a estrela de a tocar e beijar à força, além de se masturbar à sua frente num hotel em Atlanta, durante a rodagem do quinto filme em 2010.

Louis Leterrier, realizador de "velocidade X", está de volta para a produção prevista para chegar aos cinemas a 4 de abril de 2025 e que deverá trazer de volta o grande elenco de atores, incluindo Daniela Melchior.

Anunciado está o regresso de Dwayne Johnson: superada a zanga muito pública com Vin Diesel, "The Rock" antecipou em junho do ano passado que está a caminho um gigantesco confronto entre o seu agente especial Luke Hobbs e o vilão Dante, interpretado por Jason Momoa.