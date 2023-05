Ludacris está cansado de responder sempre à mesma pergunta sobre a saga "Velocidade Furiosa".

No papel de Tej Parker, o ator e rapper norte-americano é um dos "veteranos": entrou com "Velocidade Mais Furiosa" em 2003 e não falhou um filme desde "Velocidade Furiosa 5", de 2011.

O décimo está atualmente nos cinemas e o próximo, previsto para 2024, pode não ser o último como já tinha sido anunciado: Vin Diesel já deixou publicamente a sugestão que podem ir ao 12º.

"Oiço sempre as pessoas a dizer 'Por que razão vocês continuam a fazer estes filmes?'. É a pergunta mais idiota do mundo e vou dizer-vos porquê", disse Lucaris no podcast "All The Smoke".

E dissemesmo: "Porque não interessa a indústria em que estamos, podcasts, música, filmes, é tudo uma questão do balanço final. É sobre quanto se gasta em comparação com quanto se ganha. Estamos a ganhar muitos milhões de dólares. E estou só a ser sincero, não me estou a tentar gabar ou o que quer que seja".

"Quando alguns de todos vocês continuam a perguntar 'Por que razão vocês continuam a fazer estes filmes?, deixem-me dizer-vos porquê. Porque quando se gastam 200 milhões e se fazem mil milhões, quem é que vai dizer para parar de fazer filmes quando se conseguem 800 milhões? Como? Preciso que as pessoas parem de fazer essa pergunta. Mesmo que vocês não gostem, mesmo que não queiram ver, parem de fazer a porra dessa pergunta", concluiu.

TRAILER "VELOCIDADE FURIOSA X".