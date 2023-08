Após um enorme sucesso inicial com violentos filmes de culto como "El Mariachi", "Desperado" e "Aberto Até de Madrugada", Robert Rodriguez mudou de rumo em 2001 e apostou numa comédia familiar, com uma família de espiões em que os dois filhos acabam por assumir a profissão dos pais. "Spy Kids - O Filme", com Antonio Banderas e Carla Gugino no papel dos pais e Alexa Vega e Daryl Sabara a interpretar os filhos, foi um enorme sucesso e deu a Danny Trejo uma primeira amostra do papel da sua vida como tio dos garotos, que desenvolveria a seguir nas fitas da saga "Machete".

Seguiram-se três sequelas, "Spy Kids 2 - A Ilha dos Sonhos Perdidos" em 2002, "Spy Kids 3-D: Game Over" em 2003, e "Spy Kids 4D: Todo o Tempo do Mundo" em 2011, sempre com Rodriguez aos comandos.

"Spy Kids: Apocalipse" pretende fazer um "reboot" da série, para uma nova geração de espetadores. Foi, aliás, o próprio cineasta a justificar assim a razão do novo projeto: "Tenho ouvido tantas famílias dizer o quanto apreciaram ver estes filmes ao longo das suas vidas. E agora muitos jovens que adoraram os primeiros filmes em crianças já são eles próprios pais e adoram partilhá-los com os seus filhos".

Zachary Levi e Gina Rodriguez interpretam agora os pais de família, que são também os maiores agentes secretos do mundo, e Everly Carganilla e Connor Esterson dão vida aos respetivos filhos, que vão ajudar sem querer um poderoso criador de jogos a libertar um vírus informático que lhe pode dar o controlo de toda a tecnologia do mundo. Para impedir o desastre, os garotos vão de tornar-se espiões, à imagem dos seus pais.

O filme tem estreia agendada para 22 de setembro na plataforma Netflix.

Veja aqui o trailer: