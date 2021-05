Esta segunda-feira foi divulgado o primeiro trailer de "Venom: Tempo de Carnificina".

Inicialmente previsto para chegar aos cinemas a 2 de outubro de 2020 antes da pandemia, o filme está agora anunciado para 16 de setembro em Portugal e, como destaca o trailer, "só nos cinemas".

As primeiro imagens confirmam o regresso do humor provocado pelo convívio "doméstico" forçado entre o jornalista Eddie Brock interpretado por Tom Hardy e o seu simbionte extraterrestre sempre com vontade de ferrar o dente onde não deve, mas também se vê e principalmente ouve Woody Harrelson como Cletus Kasady / Carnage (Carnificina), o novo vilão que era anunciado no final do primeiro filme de 2018.

"Spin-off" da saga “Homem-Aranha” em que o antigo vilão é transformado em anti-herói, o primeiro "Venom" foi um dos maiores sucessos de bilheteira de 2018, superando as más críticas.

Além de Tom Hardy e Venom, o trailer também mostra os regressos de Peggy Lu como Mrs. Chen e Michelle Williams como Anne Weying, além dos novos atores, Stephen Graham e Naomie Harris.

Na realização está Andy Serkis, bastante conhecido principalmente como ator: além de ter sido o César na saga "Planeta dos Macacos", é mundialmente famoso pelo papel de Golum na trilogia "O Senhor dos Anéis".

VEJA O TRAILER LEGENDADO.