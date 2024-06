Foi divulgado esta segunda-feira o primeiro trailer de "Venom: A Última Dança".

Com estreia exclusiva nos cinemas a 24 de outubro, o filme que completa uma trilogia está a ser anunciado como o último com Tom Hardy como o anti-herói da Marvel, o simbionte extraterreste que se junta com o jornalista Eddie Brock, tornando-se Venom.

"Até que a morte os separe", promove o estúdio do filme.

"Em 'Venom: A Última Dança', Tom Hardy regressa como Venom, um dos maiores e mais complexos personagens da Marvel, para o último filme da trilogia. Eddie e Venom estão em fuga. Perseguidos pelos seus dois mundos e com o cerco a apertar, a dupla

é forçada a tomar uma decisão devastadora que resultará na última dança de Venom e Eddie", resume a sinopse oficial do filme onde ainda se destacam no elenco Juno Temple e Chiwetel Ejiofor.

Tal como aconteceu oficiosamente em "Venom" (2018) e oficialmente em "Venom: Tempo de Carnificina" (2021), Hardy volta a mostrar o seu grande envolvimento na saga, partilhando o crédito pela criação da história de "A Última Dança" com Kelly Marcel, parceira criativa que também é a realizadora.

TRAILER LEGENDADO.