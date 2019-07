Uma dos períodos mais lucrativos nas bilheteiras do cinema costuma ser o verão, tradicionalmente a temporada dos "blockbusters", as grandes extravagâncias de Hollywood.

Mas não é isso que está a acontecer: a venda de bilhetes está 7% atrás da temporada de 2018, contribuindo para colocar a desaceleração deste ano como um todo em quase 10% .

Os analistas acham que a culpa é da falta de inovação e os filmes parecerem saídos de "uma linha de montagem".

Os espectadores rejeitaram várias sequelas ou relançamentos de sagas populares, que se tornaram desilusões ou mesmo a ser fracassos comerciais: "X-Men: Fénix Negra", "MIB: Homens de Negro - Força Internacional", "Godzilla II: Rei dos Monstros", "A Vida Secreta dos Nossos Bichos 2" e a nova versão de "Shaft".

Também o circuito alternativo, o chamado mercado "indie", caiu 30% nos primeiros seis meses, afetando por exemplo a comédia "Late Night", com Mindy Kaling e Emma Thompson.

Estes filmes também não conseguiram compensar as quedas nos EUA com as receitas no resto do mundo, o que levou a Variety a avançar há duas semanas que as "preocupações com o cansaço das sagas" por parte dos espectadores "começam a ferver em Hollywood".

No entanto, multidões correram para ver nos cinemas "Vingadores: Endgame" (confirmando a Disney como o único estúdio de Hollywood a não ser afetado pela "crise"), "John Wick 3" ou "Toy Story 4". Esta semana, espera-se também uma estreia dominadora de "Homem-Aranha: Longe de Casa".

John Wick 3 - Implacável

A Variety voltou a ouvir vários analistas e responsáveis dos estúdios sobre esta aparente "contradição" e conclui que os espectadores não estão cansados ou odeiam sequelas: estão é a evitar os maus filmes.