Segundo a publicação Variety, as "preocupações com o cansaço das sagas" por parte dos espectadores "começam a ferver em Hollywood".

Apesar do impacto esmagador de "Vingadores: Endgame" (a 40 milhões de dólares de desalojar "Avatar" da liderança dos filmes que mais dinheiro fizeram nas bilheteiras a nível mundial) e do sucesso superior ao esperado de "John Wick 3", ambos entre os que receberam melhores críticas nas respetivas sagas, e ainda da versão em imagem real de "Aladdin", várias sequelas estão a desiludir nas salas de cinema há várias semanas consecutivas.

"Não basta colocar um algarismo romano no filme ou relançar apenas porque se pode", explicou Jeff Bock, um analista da conhecida empresa Exhibitor Relations.

O caso mais recente de desilusão é "MIB: Homens de Negro - Força Internacional": este fim de semana, o relançamento da saga com Chris Hemsworth e Tessa Thompson abriu com 30 milhões, enquanto os três filmes com Will Smith e Tommy Lee Jones arrancaram sempre com mais de 50 milhões e isto sem contar com a inflação (o primeiro é de 1997).