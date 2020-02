Os sucessos recentes de "Bohemian Rhapsody" e "Rocketman", respetivamente sobre Freddie Mercury e Elton John, confirmaram o grande interesse dos espectadores de cinema pelas vidas das lendas da música.

O próximo filme a chegar aos cinemas, já em maio, é sobre David Bowie e chama-se "Stardust", mas tem um "senão": não vai ter as suas músicas.

Já se adivinhava que o projeto iria enfrentar dificuldades: quando foi anunciado, no início do ano passado, o filho do artista falecido em 2016, o realizador Duncan Jones, escreveu nas redes sociais que família não tinha cedido os direitos e acrescentou que o público é que tinha de decidir se queria "ver um biopic sem a sua música ou a benção [da família]".

Agora, os produtores, os mesmos do premiado documentário "McQueen", confirmaram ao The Times [acesso condicionado] que a família de David Bowie baniu mesmo o uso do catálogo para o filme sobre a sua primeira visita aos EUA em 1971, viagem que o inspirou para criar o alter-ego Ziggy Stardust.