Congestionamento de Jean Valjean nos ecrãs francesas?

À semelhança de Vincent Lindon, o ator Grégory Gadebois, mais conhecido do teatro, prepara-se para interpretar o herói de “Os Miseráveis”.

Foi recentemente anunciada uma segunda adaptação da obra-prima de Victor Hugo ao cinema, a fazer recordar a célebre coincidência dos 'filmes gémeos' "Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões" e "Robin dos Bosques" (1991), ou "1492 - Cristóvão Colombo" e "Cristóvão Colombo: A Descoberta" (1992), ou "Elvis" e "Priscilla" (2023).

A rodagem deste filme, realizado por Éric Besnard ("Ca$h", "O Sentido do Maravilhoso"), começou na terça-feira e deverá terminar no dia 27 de fevereiro, anunciaram os seus produtores em comunicado de imprensa.

Intitulado “Jean Valjean”, relembra “a origem de um dos maiores heróis da literatura francesa”.

No papel principal: Grégory Gadebois, de 48 anos, muitas vezes confinado a papéis secundários (de "J'accuse - O Oficial e o Espião", de Roman Polanski, a "A Sindicalista"). Partilha o cartaz com Bernard Campan fantasiado de religioso, Isabelle Carré no papel da irmã deste último e Alexandra Lamy, a criada que acolhe o ex-presidiário.

Depois de Alexandre Dumas (“Os Três Mosqueteiros”, “O Conde de Monte Cristo”), é a vez de Victor Hugo experimentar um interesse renovado do cinema.

Está em curso outro projeto de adaptação de “Os Miseráveis" pelo realizador Fred Cavayé (“À Queima-Roupa”, “Mea culpa”, "Adeus Senhor Haffmann"), com Vincent Lindon no papel principal, com rodagem a arrancar no verão.

Um papel já desempenhado na década de 1950 por Jean Gabin e com o qual Vincent Lindon, o principal ator do cinema de autor francês, de 65 anos, sonhava há muito tempo, disse à agência France-Presse (AFP) na segunda-feira: "Jean Valjean, adoro esta personagem, é como se pegasse em todos eles e os juntasse."

“E além disso, acima de tudo, é a primeira vez na minha vida que vou atacar um filme dizendo a mim mesmo que tenho certeza de que o argumento é bom! Está comprovado, é um argumento muito bom”, acrescentou a brincar, referindo-se ao trabalho de Victor Hugo.

A data de estreia dos dois filmes concorrentes não foi anunciada.