Zorro está de volta e com ação, romance e comédia, numa nova série com oito episódios de origem francesa que fica disponível a partir de quarta-feira.

Zorro é uma das personagens mais icónicas do cinema e TV: após Douglas Fairbanks, Tyrone Power, Guy Williams, Frank Langella, Alain Delon, George Hamilton, Anthony Hopkins e Antonio Banderas (no mesmo filme) e até por Miguel Bernardeau ("Elite" e "1899"), chegou a vez de Jean Dujardin.

O vencedor do Óscar de Melhor Ator por "O Artista" é a estrela da nova adaptação que se propõe reimaginar a lenda do justiceiro mascarado com um toque de humor e aventuras para toda a família. O elenco completa-se com Audrey Dana, Salvatore Ficarra, André Dussollier, Éric Elmosnino e Grégory Gadebois.

"Em 1821, Don Diego de la Vega torna-se presidente de câmara da sua querida cidade de Los Angeles, que pretende fazer prosperar. No entanto, o município está a enfrentar problemas financeiros devido à ganância de um empresário local, Don Emmanuel, contra o qual os poderes do presidente da câmara se revelam insuficientes para combater a injustiça. Há 20 anos que Diego não recorre ao seu duplo Zorro. Mas, em nome do bem comum, não lhe resta outra alternativa senão puxar da máscara e da espada. Diego tem dificuldade em conciliar a sua dupla identidade de Zorro e de presidente da câmara, o que afeta o seu casamento com Gabriella, que não sabe do seu segredo. Conseguirá Diego salvar a sua união e a sua sanidade mental no meio do caos?", resume a sinopse oficial.

O comunicado oficial cita os criadores da série, que dizem que a ideia veio de uma pergunta: 'Zorro é o primeiro super-herói, um político que escolheu a ação direta, a solução simples para problemas complicados. Mas como é que se lida com a inevitável esquizofrenia que se instala quando se é o presidente da câmara da cidade e o vigilante mascarado ao mesmo tempo?'

Com produção de Marc Dujardin (irmão de Jean), "Zorro" estreia-se na quarta-feira, 19 de fevereiro, às 22h10, em exclusivo no TVCine Edition e no TVCine+.