Ou seja, à sua dimensão, os espectadores ainda encheram mais as salas do que aconteceu com o Universo Cinematográfico Marvel.

"The Farewell" arrecadou 351,330 dólares, o que deu uma média por sala de 87,833 dólares. Com 357 milhões de dólares, "Endgame" teve a melhor estreia de sempre nos EUA, mas a média por sala foi de 76,601 dólares.

As causas do sucesso parecem ser a unanimidade positiva dos críticos (isto é, 100% de uma amostra de 96 críticos no site Rotten Tomatoes), um grande apoio nas redes sociais e a ação do movimento #GoldOpen, que apoia filmes centrados na comunidade asiática nos EUA.

A história anda à volta de uma jovem americana de origem chinesa (Awkwafina) a viver em Nova Iorque que viaja relutantemente com a família para passar tempo com a avó na China, a quem foi diagnosticado um cancro terminal nos pulmões. Para além do choque cultural no país dos seus antepassados, ela descobre que foi decidido ocultar à familiar que está doente, o que vai gerar situações caricatas.

Considerada uma forte candidata na próxima temporada de prémios desde a apresentação mundial no festival de Sundance em janeiro, esta comédia dramática vai chegar a mais cinemas americanos no próximo fim de semana e ainda não tem exibição comercial assegurada para o nosso país.