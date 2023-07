Após uma interrupção de 20 anos, Jennifer Garner voltará a ser Elektra no grande ecrã.

A atriz voltará a interpretar a assassina vigilante em "Deadpool 3", avançou a revista The Hollywood Reporter em exclusivo.

A interpretar outra vez o desbocado anti-herói Deadpool, Ryan Reynolds parece ter "convencido" dois atores a abandonar a "reforma" do mundo dos super-heróis, já que Hugh Jackman também voltará a ser Wolverine.

Segundo a revista, o regresso de Electra sugere que a história do novo filme pode seguir a tendência do "multiverso", um rumor que circula há muito tempo, e que outras personagens Marvel podem aparecer. No entanto, tratando-se de Deadpool, pode ser simplesmente uma referência "meta" da personagem, algo habitual no seu universo.

No auge da popularidade como Sydney Bristow na serie "Alias", Jennifer Garner foi Elektra em dois filmes antes do início do Universo Cinematográfico Marvel: primeiro em "Daredevil" (2003), com Ben Affleck como protagonista, e dois anos depois no 'spinoff' como protagonista.

Nenhum dos filmes foi um sucesso de bilheteira, mas a atriz continua a ser uma das poucas a ter sido protagonista de um filme de super-heróis.

Atualmente em rodagem em Londres, o por agora ainda sem título final "Deadpool 3" será também um reencontro, pois Jennifer Garner trabalhou com Ryan Reynolds e o realizador Shawn Levy em "O Projeto Adam", um grande sucesso da Netflix.

Morena Baccarin, Stefan Kapicic, Leslie Uggams e Karan Soni regressam dos filmes anteriores. Novidades no elenco são Emma Corin (a Princesa Diana da série "The Crown") com um papel de antagonista e Matthew Macfadyen (Tom Wambsgans em "Succession") com uma personagem que permanece em segredo.

A estreia do filme está anunciada para 8 de novembro de 2024.