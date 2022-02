O estúdio Warner Bros. vai ser processado por alegada quebra de contrato pela produtora de "Matrix Resurrections".

Em causa a decisão de disponibilizar o filme ao mesmo tempo nas salas e na plataforma de streaming HBO Max: na ação judicial colocada numa instância superior do Tribunal de Los Angeles esta segunda-feira, a Village Roadshow, um parceiro de muitos anos do estúdio, alega que a WarnerMedia prejudicou as perspetivas comerciais do quarto filme da saga ao favorecer o streaming.

Segundo os dados disponíveis, o saldo é um fracasso comercial: as receitas de bilheteira mundiais ficaram pelos 153,43 milhões de dólares desde o lançamento a 10 de dezembro, contra um orçamento de 190 milhões, sem incluir a promoção.

Também é alegado que, apesar de mais de 25 anos de colaboração na produção e distribuição de 91 filmes, em que a Village Roadshow pagou à Warner mais de 4,5 mil milhões de dólares, o estúdio está a tentar excluir a produtora dos seus direitos legais de manter ou cofinanciar sequelas, prequelas, "spin-offs" e outros projetos em que ambos são co-proprietários.

No processo são criticados "os esforços coordenados, deliberados e consistentes da Warner Bros para eviscerar o valor significativo da propriedade intelectual da Village Roadshow”.

Recorde-se que, por causa do impacto da pandemia, o estúdio anunciou em dezembro de 2020 que iria lançar os seus 17 filmes de 2021 ao mesmo tempo nas salas e na HBO Max nos primeiros 31 dias.

A nova política foi criticada por produtoras e outros parceiros, incluindo pelo cineasta Christopher Nolan, que apesar de não ser afetado, colocou fim a uma relação profissional de 18 anos.

Segundo a imprensa especializada, a produtora Legendary Entertainment, responsável pela nova versão de "Dune" e “Godzilla vs. Kong”, terá ponderado também avançar para os tribunais, assim como outros cineastas e parceiros de produção.

Isso acabou por não aconteceu, em parte porque a Warner terá gasto cerca de 200 milhões de dólares em compensações pelas receitas perdidas nas bilheteiras e o lançamento em simultâneo em streaming.

Outros estúdios também optaram pelo lançamento simultâneo ou com menos tempo de intervalo e a Disney chegou a ser processada por Scarlett Johansson em julho de 2021 para receber a compensação financeira a que entendia ter direito por "Viúva Negra".

As duas partes chegaram a acordo dois meses depois e embora os termos concretos não tenham sido divulgados, circula a informação que o estúdio terá aceite pagar à atriz mais de 40 milhões de dólares.