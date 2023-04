Celebrando o seu centésimo aniversário, a Warner Bros revelou uma programação repleta de novos filmes para o grande ecrã na CinemaCon na terça-feira, desde a comédia "Barbie" à nova versão de Oprah Winfrey e Steven Spielberg de "A Cor Púrpura", passando por dois filmes protagonizados por Timothée Chalamet, o épico da ficção científica "Dune: Parte II" e o musical "Wonka".

O histórico estúdio de Hollywood também usou a sua apresentação no encontro anual de Las Vegas para promover um "plano de 10 anos" para relançar os seus filmes de super-heróis da DC, que incluem personagens amadas como Batman e Super-Homem.

David Zaslav, que liderou a fusão corporativa da Warner e da Discovery no ano passado, subiu ao palco para cativar uma plateia composta predominantemente pelos donos das salas de cinema, chefes de estúdios e estrelas das bilheteiras.

“Não queremos fazer filmes diretamente para streaming”, disse Zaslav, cujo antecessor foi criticado por lançar filmes do estúdio diretamente na sua plataforma de streaming HBO Max – recentemente renomeada como Max.

"Não temos pressa em trazer os filmes para a Max", acrescentou.

Numa apresentação de duas horas e meia, Zaslav e outros líderes da Warner trouxeram grandes estrelas, incluindo Margot Robbie, Ryan Gosling, Timothée Chalamet e Zendaya.

Robbie e Gosling protagonizam "Barbie", que chega aos cinemas a 20 de julho, que encontra a onipresente boneca loira vivendo num mundo onírico em tons de rosa, antes de um dia começar a questionar a sua realidade demasiado perfeita e viajar para a vida real em Los Angeles.

"Toda a gente conhece a Barbie, e ela nunca esteve antes no grande ecrã", disse a realizadora Greta Gerwig, que se inspirou em "O Feiticeiro de Oz" e também na cultura da "disco music".

"Eles fizeram casas Barbie em tamanho real... tudo foi extraordinário", destacou.

Gosling disse que fazer o filme foi "como um sonho febril", explicando: "Estava a viver a minha vida, e um dia estava a descolorir o meu cabelo, a depilar as minhas pernas e a vestir roupas neon à medida e a patinar em Venice Beach".

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey subiu ao palco para apresentar uma nova versão de "A Cor Púrpura", que chega no dia de Natal, produzida por si e por Steven Spielberg, realizador do filme original.

O filme baseia-se na adaptação musical da Broadway do romance de Alice Walker sobre mulheres negras sofrendo trauma, abuso sexual e racismo na zona rural do sul profundo dos EUA no início do século 20.

"A razão pela qual não é 'A Cor Púrpura' da vossa mãe - mas a vossa mãe vai gostar muito - é porque o fator musical é tão dinâmico e o realismo mágico é tão perfeito aqui", disse Winfrey.

Winfrey entrou no filme de 1985, recebendo uma nomeação para o Óscar de Melhor Atriz Secundária.

O realizador Denis Villeneuve com Zendaya e Timothée Chalamet

Já Timothée Chalamet surgiu para apresentar imagens dos dois filmes em que é protagonista.

Um é o musical "Wonka", com lançamento previsto para dezembro, como uma versão jovem e idealista do famoso fabricante de chocolates criado pelo escritor Roald Dahl, cujos esforços para lançar um império mágico de doces são bloqueados por um sinistro "cartel de chocolate".

Chalamet descreveu o processo "bizarro" de filmar a história das origens da personagens - que envolveu "muita natação em piscinas de chocolate a sério".

Ele também regressa para "Dune: Parte II", a segunda e última parte da adaptação vencedora dos Óscares de Denis Villeneuve do épico romance de ficção científica de Frank Herbert, que será lançado em novembro.

Austin Butler, Lea Seydoux, Christopher Walken e Florence Pugh juntam-se ao elenco para uma sequela que Villeneuve descreveu como um "filme de guerra épico cheio de ação".

Os atores Bruna Marquezine e Xolo Mariduena com o realizador Angel Manuel Soto e o CEO da DC Peter Safran

A apresentação foi encerrada com o "DC Universe" de filmes de super-heróis da Warner.

Os filmes da DC, embora populares, nos últimos tempos sofreram vários problemas de produção e reviravoltas no elenco, e foram amplamente ofuscados pelos filmes rivais e de maior bilheteira da Marvel.

James Gunn ("Guardiões da Galáxia") e Peter Safran ("Aquaman") foram recentemente contratados como novos chefes da divisão do estúdio.

Este ano, o estúdio lançará "The Flash", "Blue Beetle" e "Aquaman and the Lost Kingdom".

Embora estes filmes tenham sido feitos sob o regime anterior da Warner, Gunn disse que eles "conduzirão perfeitamente à lista do DCU que temos a partir de 2024".

"Superman: Legacy", por si realizado, já está programado para julho de 2025.

Safran disse que os futuros filmes da DC seriam "vastos, interconectados e preenchidos de promessas e possibilidades" e prometeu que ele e Gunn estão a "entrar" no "primeiro capítulo" do universo.

Zaslav, um autoproclamado "amante da DC", disse ao público que a Warner tem um novo "plano de 10 anos" para os títulos de super-heróis.

A CinemaCon, que acontece até quinta-feira no Caesars Palace, oferece aos estúdios de Hollywood a oportunidade de mostrar os seus próximos filmes aos chefes das salas de cinema - enquanto leva as maiores estrelas da indústria para agitar a emoção.