Ação, comédia e muito estilo: são as novas imagens de "Bad Boys Para Sempre".

O segundo trailer do que está prometido ser a última missão dos "Bad Boys" foi lançado esta terça-feira (5).

Will Smith e Martin Lawrence voltam a ser Mike Lowrey e Marcus Burnett, amigos de toda a vida e polícias de Miami, nada contentes por se verem forçados a trabalhar com uma equipa de uma "nova geração" que não lhes merece respeito: "uma boys band com armas a cantar um musical no liceu".

Apesar das presenças dos "estreantes" Alexander Ludwig (da série "Vikings"), Vanessa Hudgens ("High School Musical") e Charles Melton ("Riverdale"), o novo trailer volta a centrar-se na dupla que nasceu com o primeiro "Bad Boys" realizado por Michael Bay em 1995.

Na realização deste terceiro filme estão Adil El Arbi e Bilall Fallah, dupla de belgas de origem marroquina que chamou a atenção de Hollywood com dois "thrillers" de ação, o premiado "Black - Amor em Tempos de Ódio" (2015, que estreou em Portugal) e "Patser" (2018, ainda inédito por cá). Fizeram ainda os dois primeiros episódios da série "Snowfall".

"Bad Boys Para Sempre" vai chegar aos cinemas portugueses a 16 de janeiro de 2020.