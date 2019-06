Os mais recentes números de bilheteira confirmaram o destino: "X-Men: Fénix Negra" será um dos grandes candidatos à liderança da lista dos maiores fracassos de bilheteira de 2019.

No segundo fim de semana de exibição nas salas de cinema, o filme caiu para 9 milhões de dólares de receitas, perdendo uns astrómicos 73% de espectadores em relação à estreia, que já tinha sido uma desilusão.

Para um filme que terá custado 200 milhões de dólares e precisava de 600 para o estúdio ver lucro, 204 milhões de receitas em todo o mundo (e apenas 51,4 nos EUA) confirmam a despedida sem glória da saga dos mutantes para os próximos anos no cinema (os direitos regressaram à Marvel após a Disney comprar a 20th Century Fox).

A imprensa especializada avançaou com várias razões para o desastre: a fadiga dos espectadores com a saga, os problemas nos bastidores que afetaram o projeto e levaram a sucessivos adiamentos da data de estreia (estava marcada para novembro de 2018 antes de passar para fevereiro do ano seguinte e finalmente junho), e o estúdio e a equipa criativa liderada pelo realizador e argumentista Simon Kinberg não terem percebido as lições do que correu mal no filme anterior, "X-Men: Apocalipse" (2017).