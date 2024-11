“A Idade do Gelo 6” vai chegar aos cinemas a 18 de dezembro de 2026 (data da América do Norte), foi revelado na sexta-feira pela Disney.

Sem indicar a data, o regresso de Manny, Diego, Ellie, Sid, Scrat, Baby Scrat e de outras personagens para uma nova aventura épica na "Idade do Gelo" fora oficialmente anunciado durante a convenção D23 Brasil - Uma Experiência Disney, que decorreu em São Paulo entre 8 e 10 de novembro, com direito a um pequeno vídeo com a participação de Ray Romano, Queen Latifah e John Leguizamo, a quem se juntarão Denis Leary e Simon Pegg.

Iniciada em 2002, a saga de animação não dava sinal de vida no grande ecrã desde "A Idade do Gelo: O Big Bang" em 2016.

Este será o primeiro filme a avançar dentro Disney, que comprou em 2019 a 21st Century Fox, o estúdio dos cinco primeiros capítulos, todos sucessos de bilheteira, principalmente fora da América do Norte com o avançar dos anos.

"A Idade do Gelo 6" ocupa a data que estava reservada para um filme "Star Wars", assumindo que o estúdio Lucasfilm só vai ter um filme dessa saga em 2026: "The Mandalorian e Grogu", a versão de Jon Favreau para o grande ecrã da sua série do Disney+, atualmente em pós-produção e com estreia prevista para 22 de maio.

Em contraste com as séries, a saga continua a marcar passo no cinema desde a estreia de "Star Wars: A Ascensão de Skywalker" em dezembro de 2019: projetos de vários realizadores e produtores entraram em desenvolvimento e ficaram pelo caminho ou estão rodeados de incerteza.

Um filme a ser realizado por Sharmeen Obaid-Chinoy focado na personagem de Rey Skywalker, interpretada por Daisy Ridley, anunciado em abril de 2023, continua em desenvolvimento.

A 7 de novembro ficou a saber-se que o estúdio fechou contrato com Simon Kinberg para criar uma nova trilogia para o cinema: trata-se do produtor e argumentista de vários filmes "X-Men" (e realizador do último filme, "X-Men: Fénix Negra", de 2019), ligado ainda a títulos como "Mr. e Mrs. Smith" (2005), "Jumper" (2008), "Sherlock Holmes" (2009), "Guerra é Guerra" (2012), "Perdido em Marte" (2015) e "Quarteto Fantástico" (2015).

Kinberg já colaborou com a Lucasfilm como um dos criadores da série de animação "Star Wars Rebels" (2014-2918) e consultor em "Star Wars: Episódio VII - O Despertar da Força" (2015), o filme de J.J. Abrams que lançou a terceira trilogia.