A pandemia adiou o regresso da mexicana Yalitza Aparicio aos estúdios de gravação. Mas a protagonista do premiado filme "Roma" tem aproveitado a quarentena para impulsionar o seu ativismo pelos povos indígenas.

De regresso à Cidade do México, após passar várias semanas na sua cidade natal Tlaxiaco (Oaxaca, sul), a primeira indígena nomeada para o Óscar de Melhor Atriz divulgou um vídeo informativo em línguas ancestrais para unir esforços contra a COVID-19.

Embaixadora da Boa Vontade da Unesco para os povos indígenas, esta professora de 26 anos conta à agência AFP que está aproveitar o tempo para ler, pintar e pensar que, esperançosamente, a crise "nos ensinará que não somos diferentes uns dos outros e seremos mais solidários".

P: Qual tem sido a sua atividade preferida durante o confinamento e como o tem vivido?

No início era complicado porque vinha de um ritmo de vida um tanto acelerado, de ir de um lugar para o outro sem parar e, de repente, foi um 'tem que ficar em casa' [...] O facto de estar trancada sufocava-me, mas comecei a experimentar atividades que sempre gostei, como pintura e leitura e que me ajudam a reconectar outra vez com a Yali que era no início.

P: O que nos ensina esta pandemia?

R: Ensina-nos a estarmos unidos e não somente de forma física [...] Ensina-nos também a sermos solidários, pensar noutras pessoas e não sermos tão egoístas. Acho que isso é a beleza deste acontecimento, estarmos a apoiar-nos e expondo essa parte humana.