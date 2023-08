A qualidade dos filmes que saem de Hollywood são o mais recente alvo de Zachary Levi, a estrela da série "Chuck" e da saga "Shazam!".

Nas últimas semanas, o ator tem gerado manchetes controversas graças a declarações sobre as "regras parvas" da greve do sindicato dos atores e por descrever os críticos de cinema como "insanamente cruéis" pelas reações à sequela "Shazam! Fúria dos Deuses", um "flop" de bilheteira para a DC.

Já no fim de março, partilhou nas redes sociais com um esclarecedor "a verdade te libertará" um artigo que sugeria que a DC fora prejudicada pela tentativa de Dwayne Johnson de se colocar no centro do Universo Cinematográfico (antes da entrada dos novos presidentes executivos James Gunn e Peter Safran), o que essencialmente "deitou abaixo" tanto "Black Adam" como a sequela de "Shazam!".

Agora, colocou em causa os lançamentos da própria indústria.

"Sinto pessoalmente que a quantidade de conteúdo que sai de Hollywood que é um lixo... eles não se importam o suficiente para fazerem algo de qualidade para vocês. É isso", disse o ator aos fãs durante uma convenção em Chicago [citado pela Entertainment Weekly].

A revista destaca que a sua audiência o aplaudiu com grande entusiasmo quando acrescentou: "Quantas vezes vocês veem um trailer e pensam 'Meu Deus, isto vai ser excelente!', depois vão o cinema e ficam tipo, "É só isto que me dão?'".

"Eles sabem que já apanharam o vosso dinheiro a partir do momento em que vocês compraram o bilhete e se sentaram na sala. E a única forma de mudarmos isso é não ir ao lixo. Temos de ativamente não escolher o lixo. Isso vai ajudar. Vai ajudar bastante", completou.

Ironicamente, foram muitos os fãs que ativamente escolherem não ver "Shazam! Fúria do Deuses" nos cinemas: o filme precisava de receitas acima dos 360 milhões dólares para compensar o investimento na produção (125 milhões) e no lançamento, mas as receitas mundiais ficaram pelos 133 milhões.