O competitivo mundo do ténis tem muito que se lhe diga, principalmente o que se passa nos bastidores... pelo menos no novo filme de Luca Guadagnino, o aclamado cineasta de "Eu Sou o Amor,"Mergulho Profundo" e "Chama-me Pelo Teu Nome".

No que promete ser uma mudança de género na carreira (a comédia romântica), foi lançado o trailer de "Challengers", ao som de “S&M", de Rihanna, onde o realizador italiano juntou alguns dos maiores talentos da atualidade: Zendaya "(Euphoria", "Dune") é a protagonista disputada por Mike Faist (revelação da nova versão de "West Side Story") e Josh O’Connor ("The Crown").

Segundo a sinopse oficial, Zendaya é Tashi Duncan, uma antiga estrela do ténis que se tornou treinadora, uma força da natureza que não se desculpa pelo seu jogo dentro e fora do campo.

Casada com um campeão numa maré de derrotas (Faist), a estratégia de Tashi para a redenção do seu marido toma um rumo surpreendente quando ele tem de enfrentar Patrick, um ex-melhor amigo já enferrujado (O'Connor) - e antigo namorado de Tashi. À medida que o passado e o presente colidem e as tensões aumentam, Tashi tem de se questionar: qual será o preço a pagar pela vitória.

Já a pensar na temporada dos Óscares, "Challengers" chega aos cinemas portugueses a 28 de setembro.

TRAILER LEGENDADO.