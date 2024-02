Foi divulgado um novo trailer de "Challengers".

Ao som de "Maneater", de Nelly Furtado, as imagens do muito aguardado filme do cineasta italiano Luca Guadagnino ("Chama-me Pelo Teu Nome") voltam a mostrar o que será uma nova faceta no grande ecrã de Zendaya, que continua a ser conhecida principalmente pelo apoio a Tom Holland na saga "Homem-Aranha" e Timothée Chalamet em "Dune" apesar dos elogios pela série "Euphoria".

A jovem atriz é "Tashi Duncan, uma antiga estrela do ténis que se tornou treinadora, uma força da natureza que não se desculpa pelo seu jogo dentro e fora do campo. Casada com um campeão numa maré de derrotas (Mike Faist, de "West Side Story"), a estratégia de Tashi para a redenção do seu marido toma um rumo surpreendente quando ele tem de enfrentar Patrick, um ex-melhor amigo já enferrujado (Josh O'Connor, de "The Crown") - e antigo namorado de Tashi. À medida que o passado e o presente colidem e as tensões aumentam, Tashi tem de se questionar: qual será o preço a pagar pela vitória", destaca a sinopse.

Por causa da greve dos atores de Hollywood, já teve várias datas de estreia: 11 de agosto de 2023 e depois a 15 de setembro, chegando a ser anunciado como o filme de abertura do Festival de Veneza.

Agora, a nova estreia está firme a 25 der abril (data portuguesa).

TRAILER LEGENDADO.