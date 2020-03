Também criou memórias na televisão, como "Walker, o Ranger do Texas", mas foi no cinema que Chuck Norris mais deixou a sua marca como lenda entre os heróis de ação. No dia em que faz 80 anos, recordamos 10 filmes essenciais para perceber o sucesso deste mestre na arte de distribuir porrada que nunca foi levado a sério como ator.

Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.