Do "Homem Sem Nome" ao Dirty Harry "fascista", até à admiração dos franceses como "autor" e finalmente a consagração dos Óscares, eis todas as imagens da carreira desta controversa figura que é muito mais do que um ícone do cinema americano.

