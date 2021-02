Vencedor de três Óscares, "Ana e as Suas Irmãs" é um dos melhor filmes do cineasta. Com um ritmo de trabalho intenso desde 1966, a carreira distingue-se pela qualidade, com 25 nomeações e quatro estatuetas douradas: escolher os 10 melhores é excluir outros tantos, mas também se arranjam 10 dos piores...

Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram