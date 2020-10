Ganhou o Óscar logo com a estreia no cinema em "Mary Poppins", mas foi Maria, a noviça que vai parar à casa do capitão Von Trapp e das suas sete crianças em "Música no Coração" que imortalizou Julie Andrews ainda antes dos 30 anos. Mas há mais para descobrir na carreira...

Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram