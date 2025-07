Depois de Lisboa,"Swing" inicia a digressão pelos principais palcos do país. Este fim de semana, 5 e 6 de julho, a peça protagonizada por Diana Nicolau, Diogo Morgado, Manuel Marques e Susana Blazer estreia-se no Porto, no Teatro Sá da Bandeira.

No sábado, 5 de julho, as apresentações na sala da cidade Invicta decorrem às 16h00 e 21h00. No domingo, a peça poderá ser vista às 16h00.

A comédia escrita por Henrique Dias, com encenação de Adriano Luz, cenografia de Catarina Amaro e figurinos de Dino Alves, traz para palco "temas como as relações, etiqueta sexual, vergonha e verdade e o estilo de vida swinger para estimular uma relação matrimonial".

"Em palco, Diogo Morgado e Diana Nicolau, nos papéis de Nuno e Sofia, formam, aparentemente, um casal feliz e bem-sucedido, com a vida de sonho de qualquer família com a exceção da vida sexual. Ao fim de anos de casamento e vidas profissionais exigentes, o amor continua, mas a intimidade desapareceu. Para recuperar a chama que se apagou, o casal decide viver a experiência do swing", explica a sinopse.

Já Manuel Marques e Susana Blazer, que vestem as personagens do casal Renato e Márcia, são um casal liberal, dono de um minimercado em Fernão Ferro e praticantes federados de swing desde 2003, conhecidos “Reis do Swing”.

A experiência de Renato e Márcia cruza-se com a inexperiência de Nuno e Sofia, quando o casal em crise responde a um anúncio online: "O que irá acontecer neste encontro? Será que todos conseguem seguir com a experiência?".

DATAS: