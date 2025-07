O Festival F está de volta à Vila Adentro de Faro para celebrar a sua 10.ª edição, este ano com uma programação alargada a quatro dias. De 4 a 7 de setembro, o festival vai receber dezenas de artistas nacionais.

Diogo Piçarra, Bárbara Bandeira, Ana Moura, Pedro Abrunhosa, Dino D’Santiago com a Orquestra do Algarve, Os Quatro e Meia, Bispo, Revenge of the 90’s, Sara Correia, Julinho KSD, Nenny, Buba Espinho, Mundo Segundo & Sam The Kid e Ana Bacalhau são alguns dos destaques da edição de 2025.

"Em 2025, a festa prolonga-se até domingo, 7 de setembro, num dia muito especial que coincide com o Dia da Cidade de Faro — um presente duplo: para a cidade e para todos os que fazem parte desta história. Nesse dia, a programação será de luxo, com um preço reduzido e ainda mais acessível às famílias", destaca a organização.

O Festival F vai ainda reforçar o seu espírito inclusivo com propostas para todas as idades, desde actividades para famílias e crianças (com destaque para Nina Toc Toc), a momentos pensados para os fãs mais fiéis e para todos os que visitam Faro em busca de novas descobertas.

Os bilhetes já se encontram disponíveis nos locais habituais, em pré-venda até dia 31 de julho.

Pré-venda até 31 julho (limitada a 1000 bilhetes diários para cada dia e 1000 passes gerais)



Bilhete diário (4, 5 e 6 de setembro) — 20 €

20 € Bilhete diário (7 de setembro) — 8€

8€ Valor passe geral — 50€

Venda normal após 31 julho



Bilhete diário (4, 5 e 6 de setembro) — 22 €

22 € Bilhete diário (7 de setembro) — 10 €

10 € Valor passe geral — 60 €

*Crianças até aos 12 anos (inclusive) não pagam bilhete