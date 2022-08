"O Agente das Sombras" apresenta o ator como Travis Block no mundo das conspirações do FBI. Aos 70 anos e depois de ter sido Oskar Schindler, Michael Collins, Rob Roy e Qui-Gon Jinn antes de salvar a filha com os seus "talentos especiais únicos" em "Busca Implacável", Liam Neeson continua a ser um dos atores mais ocupados em Hollywood.

