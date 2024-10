Ator prepara retirada do género que revigorou a sua carreira com o sucesso de "Taken: Busca Implacável".

A carreira de Liam Neeson como estrela de ação está a chegar ao fim. O ator irlandês já anunciara que estava a pensar na reforma do género em 2017, por ter 65 anos e achar que os espectadores iam deixar de o achar credível, mas recuou duas semanas mais tarde e continuou a acumular filmes e cenas de luta, com a assistência do seu duplo Mark Vanselow. Agora, atualizou a idade e usou o mesmo argumento. “Tenho 72 anos — tem de parar em alguma altura. Não se pode enganar os espectadores. Não quero que o Mark faça as cenas de luta por mim", disse recentemente à revista People, algumas semanas antes de chegar aos cinemas americanos mais um filme de ação, “Absolution”. Embora sem especificar uma data específica, acrescentou que vê essa despedida muito próxima: "Talvez no fim do próximo ano. Acho que é isso". Durante muitos anos o ator irlandês era mais conhecido pelos filmes dramáticos, principalmente "A Lista de Schindler" (1993), pelo qual foi nomeado para os Óscares, apesar de ter vários papéis de ação ao longo da carreira, nomeadamente "Vingança Sem Rosto" (1990) e "Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma" (1990). A nova faceta de ação surgiu com o sucesso inesperado de "Taken - Busca Implacável" em 2008, onde interpretava um antigo agente governamental a tentar encontrar a filha raptada. Seguiram-se duas sequelas e quase 20 filmes de ação, incluindo outro clássico: "The Grey - A Presa" (2011). No Festival de Toronto de 2017, Neeson atribuiu essa trajetória a um acaso, "um acidente puro" e que os produtores continuaram a oferecer-lhe "dinheiro a sério" para continuar.