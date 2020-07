É isto que acontece quando “encontram” uma soldado no Afeganistão (a norte-americana negra Kiki Layne), que passa a caminhar miraculosamente após ser degolada. Com ela, e como ela, os espectadores tornam-se os novos membros deste grupo, ficando a conhecer a mitologia desta sina perpétua que até poderia ser abençoada mas, para alguns, é mais uma maldição difícil de suportar.

Aqui, "A Velha Guarda" distingue-se de outros filmes e séries do género pois a realizadora Prince-Bythewood busca incessantemente momentos mais íntimos para as suas personagens, despidas de pompa e arrogância por traumas, angústias e o calejar do tempo. Agora, estes "imortais" têm o coração na boca e são mais como cowboys que querem ser deixados em paz.

Esta carga emotiva alimenta a ação, onde os guerreiros bailam com a morte à frente de inimigos, como uma máquina oleada de combate. Só que os elementos técnicos e a previsibilidade do argumento retiram voracidade ao filme: o "twist" final está escancarado, a banda sonora intrusiva arrasta-o para um registo videoclip e flashbacks mal-executados e apressados fazem-nos ter vontade de pegar no comando.

Claro que a Netflix tem aqui mais um filão para franchisar. Pena que não tenha percebido o poder que é ter nas mãos um filme americano dirigido por uma mulher negra e um grupo multicultural de atores liderado por duas mulheres, deixando-o com o peso do cansaço acumulado das eras históricas...