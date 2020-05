Sem nunca sair dos eixos do convencional nem emaranhar-se em "chico-espertismos" de um Adam McKay (havia um receio para essa abordagem de "A Queda de Wall Street"), o segundo trabalho de Cory Finley (após o ainda inédito em Portugal "Thoroughbreds", de 2017) dá-nos um filme espirituoso e, de certa forma, atormentado pelas suas próprias causas.

Como cúmplice do "crime" surge um calculista Hugh Jackman (o sarcasmo de Allison Janney tem a sua quote no "show"), entre a empatia e as dúvidas constantes por causa dos atos questionáveis.

Apesar do filme não poder concorrer aos Óscares por ter sido lançado em streaming sem nunca ter prevista a estreia nos cinemas, o desempenho é mais que recomendável e esperemos que se esgotem as dúvidas que o ator australiano é um dos grandes "lead men" das últimas duas décadas: enquanto descortina uma sede existencial e afetiva para lá do signo do truque matreiro, ele afasta-se da mera esquematização biográfica e aposta numa personagem de camadas, literalmente, que decifrarão mais do filme do que do próprio de Frank Tassone.

Os maneirismos, a preocupação estetizada e a máscara da discrição que é usada como arma para a não-interação social, são mais do que pormenores da personagem: tratam-se de analogias sobre uma sociedade assente em aparências, que ficam acima das condutas éticas.

Pelo meio, fica a imagem dos professores, os “sentinelas” dos valores morais, proclamados para formar a sua “descendência”. São eles os inquisidores da atualidade, os corretores da “verdade” e os formadores dos senhores do amanhã.

De alguma maneira, "Bad Education" funciona como uma imagem da América "pré-Trump", a dos políticos formatados em ditames e sermões, que projetam uma imagem de "provedor do bem" que nos desvia o olhar dos esquemas ocultos e da falência moral. Tudo mudou: hoje é mais... como diríamos... "escancarado".