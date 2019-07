"Campeões" é uma comédia com a clara premissa de nos consciencializar para a diferença, confrontando o espectador com os seus próprios preconceitos, explanando diálogos discriminatórios com frontalidade.

O papel do realizador Javier Fesser não era fácil, mas este teve a capacidade de tratar um tema complexo enchendo-o de personagens com graça e harmonia, que noutras mãos e sob outro olhar, estaria sobrecarregado do “politicamente correto” e perderia ênfase cómica.

"Campeões" segue a fórmula clássica dos filmes de desporto: um treinador é forçado a construir uma equipa e a elevar os seus talentos.

Neste caso, a particularidade está no facto de que esta equipa é formada por jovens com deficiência intelectual (bem como os actores que os representam) e o talento para o basquetebol não abunda.