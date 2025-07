O Vagos Metal Fest, que arranca na quinta-feira naquele concelho do distrito de Aveiro, anunciou hoje as datas do evento em 2026 e revelou os norte-americanos Godsmack como primeiros cabeças de cartaz.

Em comunicado, a organização do festival anunciou que o evento do próximo ano se vai realizar em 7, 8 e 9 de agosto, com a promessa de ser “a maior edição de sempre na Quinta da Ega”.

Sobre os primeiros cabeças de cartaz do ano que vem, a organização lembra que regressam a Portugal “mais de 20 anos após a sua última atuação no país”, onde abriram para Limp Bizkit, em Lisboa, em 2001.

Os norte-americanos Godsmack integraram a vaga de bandas do chamado nu-metal na viragem do século, tendo saltado para a ribalta com o álbum homónimo, de 1998, do qual saíram temas como “Whatever”, “Keep Away” e “Voodoo”.

Na biografia da banda patente no ‘site’, pode ler-se que “Godsmack têm mais canções no Top 10 Rock do que os Foo Fighters ou os seus heróis da terra natal, Aerosmith”.

Formados em 1995 em Lawrence, no estado norte-americano do Massachussets, os Godsmack mantêm na formação o vocalista Sully Erna e o baixista Robbie Merrill, tendo saído do grupo este ano o baterista Shannon Larkin e o guitarrista Tony Rombola.

Num comunicado publicado pela banda aquando da saída de Larkin e Rombola, dois membros que estiveram décadas com o conjunto, foi anunciado que o baterista Will Hunt, de Evanescence, e o guitarrista Sam Kolton, de Dorothy, iriam atuar em palco nas restantes datas europeias.

A edição deste ano do Vagos Metal Fest acontece entre quinta-feira e domingo na Quinta da Ega, com um cartaz que inclui P.O.D., Mayhem, Hatebreed, Candlemass, Gorgoroth, Exploited, Destruction, entre muitos outros.

A organização referiu, ainda, que os bilhetes para 2026 vão estar disponíveis nas bilheteiras físicas do festival, pelo preço de 99,99 euros.