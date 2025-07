A novela “Tempo de Mercês”, de Maria Judite de Carvalho, vai ser publicada em setembro em língua inglesa nos Estados Unidos, revelou a norte-americana Two Lines Press, que tem estado a editar a obra da escritora portuguesa.

Publicado em 1973, “Tempo de Mercês” foi traduzido para inglês por Margaret Jull Costa com o título “Grace Period” e tem edição prevista para 16 de setembro.

A obra, com pouco mais de uma centena de páginas, é protagonizada por Mateus Silva, um homem que, 25 anos depois, regressa à casa de infância para a vender a um vizinho, trazendo ao de cima memórias de uma traição na família.

“Grace Period” é o terceiro título de Maria Judite de Carvalho a ser publicado pela norte-americana Two Lines Press, juntando-se a “Os armários vazios” (“Empty Wardrobes”, 2021) e “Tanta gente, Mariana” (“So many people, Mariana”, 2023), também traduzidos por Margaret Jull Costa.

Maria Judite de Carvalho (1921-1998) deixou novelas, crónicas e contos, escreveu sobre a solidão, histórias sombrias da vida quotidiana que observava, e foi considerada pela crítica uma das escritoras mais proeminentes da literatura portuguesa do século XX, não obstante ser pouco conhecida dos leitores.

A escritora trabalhou na revista Eva, onde publicou o primeiro conto, no Diário de Lisboa, no Diário de Notícias, no Diário Popular e no semanário O Jornal.

Apesar de curta, a obra literária da autora foi distinguida, nomeadamente, com o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco e o Prémio P.E.N. Clube Português de Novelística.

Em Portugal, a obra de Maria Judite de Carvalho foi recentemente reeditada em vários volumes, pela Minotauro, por ocasião do centenário do nascimento da autora.

