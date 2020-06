Mas também há homenagens a "Apocalypse Now" (1979) e "O Tesouro da Sierra Madre" (1948), num claro regozijo pelas suas influências e meta-referências, onde, usando e abusando do seu estatuto, Lee consegue levar-nos até territórios inesperados.

Composto com "soul" e espírito de comunhão, "Da 5 Bloods" envolve um reencontro cheio de "coolness" e piadas cínicas de veteranos de guerra, prontos para enfrentar os traumas e fechar um capítulo das suas vidas. Mas debaixo do "groove" e da voz doce de Marvin Gaye, há um punho erguido, um ajoelhar vincado e a raiva de uma geração perdida.

Spike Lee, Clarke Peters (Otis), Delroy Lindo (Paul), Jonathan Majors (David) e Norm Lewis (Eddie)

Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Melvin (Isiah Whitlock Jr) e Eddie (Norm Lewis) parecem regressar ao Vietname para umas férias de luxo. Na verdade, vão em busca do corpo do seu quinto "Blood": Norman (Chadwick Boseman), o líder de batalha, de espírito e de sobrevivência, que como o seu Martin Luther King ou Malcolm X, lhes deu uma razão para se manterem vivos.

Com recurso a flashbacks, onde os quatro veteranos surgem no teatro de guerra como velhos guerreiros, e não como jovens perdidos, Lee vai provando que quem lá lutou, lá ficou, física ou mentalmente. Com cenas de ação intensas e pausas para delinear a confusão mental e patriótica daqueles soldados, "Da 5 Bloods" tanto relembra o processo complexo do recrutamento, como as ambiguidades do orgulho daqueles jovens, alienados pelas corrupções dos seus líderes racistas e da fação comunista do Vietname.

No tempo presente, a busca pelo ouro é tão somente um dispositivo externo que move as personagens num sentido de justiça e de recompensa. Como as minas que povoam aquelas terras, servirá para despoletar uma explosão que os afastará.

A manipulação de Lee é tão evidente... que deixa de o ser, cativando com o que brilha, esmurrando até a luz escurecer. Faz isso connosco, como o faz com as suas personagens. Principalmente Paul, que tem uma inflamação catártica que o retirará de stresse pós-traumático e a uma consciencialização do seu destino num monólogo que destronará o de Edward Norton em "A Última Hora" (2002) como o melhor alguma vez presente num filme de Spike Lee.

Como nós, que passaremos a ver o sangue das feridas cobertas, não tendo mais necessidade de ver as imagens de arquivo nevralgicamente colocadas que nos recordam as atrocidades.

Podemos ver ""Da 5 Bloods: Irmãos de Armas" como um filme de assalto, ação ou até comédia negra. Pouco disso interessa quando virmos a fúria de Spike Lee, o orgulho negro, o heroísmo e que tanto as vidas como as mortes negras são realmente importantes.