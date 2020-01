A HISTÓRIA: Um advogado tenaz descobre um segredo sombrio que conecta um número crescente de mortes inexplicáveis ​​devido a uma das maiores empresas do mundo.

O ator e produtor Mark Ruffalo, defensor da conscientização para as alterações climáticas e o aumento das energias renováveis, quis prolongar a sua demanda ativista adaptando para o cinema o artigo de Nathaniel Rich "The Lawyer Who Became DuPont´s Worst Nightmare" [O advogado que se tornou o pior pesadelo da DuPont], publicado na revista do The New York Times. E para a cadeira de realizador, convidou Todd Haynes, autor conhecido por filmes como "Carol" e "Longe do Paraíso", bem como "Seguro" e "Veneno", onde metaforizou com a contaminação ambiental.

Determinados, compuseram "Dark Waters - Verdade Envenenada", um drama/"thriller" efetivo na forma como enquadra o sistema legal, acentuando o esquema onde lobistas e políticos a soldo controlam a economia e a regulação, abalando a verdade da ciência e das provas supostamente irrefutáveis.

Narra a crónica do advogado Rob Bilott (Ruffalo), especializado na indústria química, habitual defensor das grandes companhias, que intrigado por um velho agricultor, descobre os perigos de um produto químico que há muito contamina a água de uma comunidade rural. Idóneo, muda de barricada e prepara-se para punir a gigante empresa DuPont.

Apoiando-se numa estrutura tradicional, ignorando o registo vibrante de outros trabalhos, o realizador Haynes assume-se como veículo sóbrio e direto da mensagem, num ciclo repetitivo de resiliência, onde a investigação prossegue e os confrontos surgem cada vez mais alto na hierarquia. Muscular, pontua a evolução do tempo e o desgaste de todas as partes envolvidas.