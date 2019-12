Mas o que “Graça a Deus” representa, a atualidade e a emergência de consumo do que aconteceu, faz com que pareça um mero exorcismo dos seus factos, quase como um documento jornalístico.

Nesse aspeto, as comparações com o oscarizado “O Caso Spotlight” não são em vão: tudo se apresenta como se de um foco investigacional se tratasse, mas sem ares detetivescos e nem cozedura para criar suspense ou sequer drama (evidentemente que a ficção funciona em prol de uma dramaturgia, mas que é aqui desvalorizada por causa da força da "mensagem").

De resto, existe um ponto ou outro onde François Ozon parece rasgar a cordialidade castrante com que apresenta esta denúncia e o desenvolvimento manso, para culminar numa insurreição contra um sistema judicial que permite a prescrição destes casos após 20 anos.

“Graças a Deus”, a expressão mal utilizada pelo vilanesco padre (interpretado pelo veterano Bernard Verley) em relação a toda esta teia, durante uma conferência de imprensa, é a prova do cinismo hipócrita e fedendo a falsa moralidade com que muitos se apresentam no posto de difusor da mensagem de Deus.

É esta a urgência que se pretende emanar neste telefilme de fé e é por isso que se perde aqui um grande filme, algo que sabemos que, no caso de François Ozon, não é um milagre mas uma possibilidade. Que, apesar de tudo, tenha vencido o Urso de Prata, o segundo prémio do Festival de Berlim, talvez só se explique nos domínios da fé...

"Graças a Deus": nos cinemas a 12 de dezembro.

Crítica: Hugo Gomes

