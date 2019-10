Mas não iria desaparecer sem estas semanas de gáudio e de desabamento, onde Garland ainda acredita atingir os seus últimos desejos: estar com os seus filhos, ser adorada e encontrar o verdadeiro amor. Mas a decepção com o rumo da sua vida de alto louvor e o desencanto pelas promessas vindas daqueles que a rodeiam, trazem outro desfecho.

E neste rol de emoções, Renée Zellweger coloca “Judy” e Judy Garland a níveis intensos de desgraça e memória com a sua interpretação.

Depois de um hiato de seis anos do mundo da representação, Zellweger oferece uma performance de canto, dança e colapsos, de mimese homenageante, mas não exaustiva, onde apoiada com excelente maquilhagem e penteados, mantém os seus próprios maneirismos e funde-os com os de Garland, de forma ternurenta, com carência, sanidade periclitante e um humor autodepreciativo.

Zellweger encanta mais quando está em palco: “I’ll Go My Way by Myself” e “Come Rain or Come Shine” são de tirar o fôlego, principalmente na sua voz quebrada e rouca... tendo o seu apogeu de redenção e adoração com “Over the Rainbow”.

Aqui, "Judy" termina como um drama de bastidores agradável, usando um truque barato de consolação para enaltecer um clímax hollywoodesco de final feliz. Renegando a toada sombria e tóxica dos momentos finais de Garland, opta por continuar a acreditar que existem muitas cores de esperança no fim do arco-íris.

"Judy": nos cinemas a 10 de outubro.

Crítica: Daniel Antero

Trailer: